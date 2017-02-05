رسو الناقلة \" أنوار أفريقيا \" بميناء طرابلس وعلى متنها ( 500, 8 ) مليون لتر من وقود \\\"الديزل\\\" .

طرابلس 05 فبراير 2017 ( وال ) - أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز \" ميلاد الهجرسي\" رسو ناقلة الوقود \"أنوار أفريقيا \" بميناء طرابلس البحري \\\

محمله بأكثر من ( 8.500 ) مليون لترمن وقود\" الديزل\" موضحا انه سيتم توزيعها على جميع محطات الوقود بمدينة طرابلس، والمناطق المجاورة لها في خطوة يهدف من خلالها إنهاء أزمة نقص الوقود.

وأشار \" الهجرسي \" بحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس الى أن قرارات صارمة ورادعة ستتخذها لجنة الأزمة على محطات الوقود لضمان وصوله للمواطنين، ومنع المتاجرة به.

وطمأن المواطنين بتوفر وقود\" الديزل\"، و\" الكيروسين\" في محطات الوقود مؤكدا انفراج الأزمة خلال الأيام القادمة، ومتعهدا إنهاء كل الاختناقات لرفع المعاناة على المواطنين .



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