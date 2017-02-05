النائب بالرئاسي \"عبدالسلام كاجمان\" يجتمع مع رئيس ومديري الإدارات بالهيئة العامة للمياه .

طرابلس 05 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"عبدالسلام كاجمان \" اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء مع رئيس ومديري الإدارات، ومتخصصين بخدمات بالهيئة العامة للمياه. وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والعوائق التي تواجه القطاع، بحضور الشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للتحلية والهيئة العامة للمياه ومشروع حفر الآبار. واستعرض الاجتماع، أهم الخطط الاستراتيجية للنهوض بقطاع المياه، إضافة إلى تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني لدعم القطاع والبند المخصص له في ميزانية 2017 .

كما تم خلال الاجتماع، اقتراح إعادة هيكلة القطاع إدارياً لتوسيع المشاركة بالمناطق والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل في المجالات قاع المياه المتعددة، إضافة إلى متابعة الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بمصادر المياه تعزز من برامج وخطط قطاع المياه .



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