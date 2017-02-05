انطلاق امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لسنوات النقل اليوم الاحد .





طرابلس 05 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت اليوم الاحد الخامس من شهر

فبراير امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة ، وامتحانات نهاية

الفصل الدراسي الاول لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي

بكافة المؤسسات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني قد حددت مواعيد

الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي

التعليم الاساسي والثانوي للعام الدراسي 2016/ 2017 على النحو التالي :

- امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم

الاساسي والثانوي من 5-2 الى 16-2 ( 2017 ) .

- امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي

التعليم الاساسي والثانوي من 5/2 الى 16 /2 ( 2017 ) .

- عطلة نصف السنة الدراسية من 19/2 الى 2/3 ( 2017 ) .

- امتحانات الفترة الثانية للشهادت العامة من 23 /4 الى 30/4 (2017 ) .

- امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي

التعليم الاساسي والثانوي من 11/6 الى 22/6 (2017) .

- امتحان الدور الثاني لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي

والثانوي من 30/7 الى 10/8 (2017 )

- الامتحان النهائي لطلبة الشهادة الاعدادية من 2/7 الى 13 /7 (2017 )

الدور الاول .

-الامتحان النهائي لطلبة الشهادة الاعدادية من 17 /9 الى 24 /9 (2017)

الدور الثاني .

- الامتحان النهائي للتعليم الثانوي من 16 /7 الى 27/7 (2017 ) الدور

الاول .- الامتحان النهائي للتعليم الثانوي من 17/9 الى 24/9 الدور

الثاني .

وأكدت الوزارة ان بداية العام الدراسي القادم 2017-2018 ستكون

يوم 1/10/2017 .

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