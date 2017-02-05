انطلاق امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لسنوات النقل اليوم الاحد .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 14:36:00
\n \n طرابلس 05 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت اليوم الاحد الخامس من شهر \nفبراير امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة ، وامتحانات نهاية \nالفصل الدراسي الاول لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي \nبكافة المؤسسات التعليمية.\n وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني قد حددت مواعيد \nالدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي \nالتعليم الاساسي والثانوي للعام الدراسي 2016/ 2017 على النحو التالي : \n - امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم \nالاساسي والثانوي من 5-2 الى 16-2 ( 2017 ) .\n- امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي \nالتعليم الاساسي والثانوي من 5/2 الى 16 /2 ( 2017 ) .\n- عطلة نصف السنة الدراسية من 19/2 الى 2/3 ( 2017 ) .\n- امتحانات الفترة الثانية للشهادت العامة من 23 /4 الى 30/4 (2017 ) .\n- امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي \nالتعليم الاساسي والثانوي من 11/6 الى 22/6 (2017) .\n- امتحان الدور الثاني لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي \nوالثانوي من 30/7 الى 10/8 (2017 )\n- الامتحان النهائي لطلبة الشهادة الاعدادية من 2/7 الى 13 /7 (2017 ) \nالدور الاول .\n-الامتحان النهائي لطلبة الشهادة الاعدادية من 17 /9 الى 24 /9 (2017) \nالدور الثاني .\n- الامتحان النهائي للتعليم الثانوي من 16 /7 الى 27/7 (2017 ) الدور \nالاول .- الامتحان النهائي للتعليم الثانوي من 17/9 الى 24/9 الدور \nالثاني .\n وأكدت الوزارة ان بداية العام الدراسي القادم 2017-2018 ستكون \nيوم 1/10/2017 .\n ... (وال)...