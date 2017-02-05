عضو الرئاسي \"محمد العماري\" يبحث مع عمداء بلديات المنطقة الغربية سبل وآليات تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 14:24:00
\n\n طرابلس 05 فبراير 2017 (وال) - اجتمع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\nالوطني وزير شؤون المجالس المتخصصة \"محمد العماري \" اليوم الأحد بديوان \nرئاسة الوزراء مع عمداء بلديات المنطقة الغربية ( الماية_ صرمان _ \nالزاوية الغرب _ الزاوية الجنوب _ صبراتة _ رقدالين _ زلطن) .\n وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم خلال الاجتماع بحث سبل،\nوآليات تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية التي تعتبر ركيزة أساسية من \nركائز الإدارة المحلية، إضافة إلى ضرورة العمل على سرعة انعقاده بشكل \nعاجل حتى تكتمل مكونات نظام الإدارة المحلية.\n \n ...( وال )...