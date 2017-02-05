عضو الرئاسي \"محمد العماري\" يبحث مع عمداء بلديات المنطقة الغربية سبل وآليات تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية .





طرابلس 05 فبراير 2017 (وال) - اجتمع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني وزير شؤون المجالس المتخصصة \"محمد العماري \" اليوم الأحد بديوان

رئاسة الوزراء مع عمداء بلديات المنطقة الغربية ( الماية_ صرمان _

الزاوية الغرب _ الزاوية الجنوب _ صبراتة _ رقدالين _ زلطن) .

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم خلال الاجتماع بحث سبل،

وآليات تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية التي تعتبر ركيزة أساسية من

ركائز الإدارة المحلية، إضافة إلى ضرورة العمل على سرعة انعقاده بشكل

عاجل حتى تكتمل مكونات نظام الإدارة المحلية.



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