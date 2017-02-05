توقيف 60 شخصا في عملية ضد \"داعش\" بأنقرة معظمهم من الأجانب .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 13:36:00
أنقرة 05 فبراير 2017 - وال - أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، 60 شخصا معظمهم من الأجانب، في عملية أمنية؛ للاشتباه في صلتهم بتنظيم \"داعش\" الإرهابي، في العاصمة التركية أنقرة. \nونقلت وكالة انباء الأناضول التركية غن مصادر أمنية تركية إن العملية \nنفذتها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن العاصمة، \nواستهدفت عدة عناوين في 4 أحياء بالمدينة.\n ووأوضحت المصادر أنه تم إجراء الكشف الطبي على الموقوفين ومن ثم \nنقلهم إلى مديرية أمن أنقرة للتحقيق معهم.\n يشار إلى أن قوات الأمن التركية دأبت على شن عمليات مداهمة في عدد من المدن لملاحقة عناصر منتمية للتنظيم الإرهابي.\n - وال -