توقيف 60 شخصا في عملية ضد \"داعش\" بأنقرة معظمهم من الأجانب .

أنقرة 05 فبراير 2017 - وال - أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، 60 شخصا معظمهم من الأجانب، في عملية أمنية؛ للاشتباه في صلتهم بتنظيم \"داعش\" الإرهابي، في العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت وكالة انباء الأناضول التركية غن مصادر أمنية تركية إن العملية

نفذتها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن العاصمة،

واستهدفت عدة عناوين في 4 أحياء بالمدينة.

ووأوضحت المصادر أنه تم إجراء الكشف الطبي على الموقوفين ومن ثم

نقلهم إلى مديرية أمن أنقرة للتحقيق معهم.

يشار إلى أن قوات الأمن التركية دأبت على شن عمليات مداهمة في عدد من المدن لملاحقة عناصر منتمية للتنظيم الإرهابي.

- وال -