مقتل 14 شخصا في انهيار ثلجي شمالي باكستان .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 13:39:00
شيترال\\\" باكستان \\\" 5 فبراير 2017 - وال - أعلن مسؤولون باكستانيون محليون أن 14 شخصا على الاقل قتلوا في انهيار ثلجي وقع في مدينة (شيترال)شمالي باكستان اليوم الاحد.\\nونقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤولين في المنطقة قولهم ان فرق الانقاذ \\nالمعنية انتشلت 14 جثة من تحت الانقاض بينهم نساء واطفال.\\nوأكد المسؤولون ان الانهيار الثلجي تسبب في اصابة تسعة اشخاص وتدمير خمسة\\nمنازل فيما طمرت الثلوج 25 منزلا بشكل كامل.\\n\\n...( وال )...