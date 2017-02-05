مقتل 14 شخصا في انهيار ثلجي شمالي باكستان .

شيترال\\\" باكستان \\\" 5 فبراير 2017 - وال - أعلن مسؤولون باكستانيون محليون أن 14 شخصا على الاقل قتلوا في انهيار ثلجي وقع في مدينة (شيترال)شمالي باكستان اليوم الاحد.\

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤولين في المنطقة قولهم ان فرق الانقاذ \

المعنية انتشلت 14 جثة من تحت الانقاض بينهم نساء واطفال.\

وأكد المسؤولون ان الانهيار الثلجي تسبب في اصابة تسعة اشخاص وتدمير خمسة\

منازل فيما طمرت الثلوج 25 منزلا بشكل كامل.\

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