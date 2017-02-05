اختتام ورشة عمل تدريبية براديو غريان.

غريان 5 فبراير 2017م ( وال ) - اختتمت ظهر أمس السبت بمقر راديو غريان ورشة عمل تدريبية للرفع من كفاءة معدي ومقدمي البرامج الإذاعية والعاملين بالراديو تحت اشراف معهد الصحافة للحرب والسلم . واستهدفت الورشة (20) عشرون متدرباً على " طرق إعداد التقرير الصحفي المسموع والمرئي ، وكيفية التعامل مع الأسئلة غير المباشرة من قبل المستمعين أو المشاهدين ، والإنتاج الإعلامي . كما تم تنفيذ حلقة مسموعة مباشرة بحضور المدربين المشرفين على الورشة للتدريب على إنتاج حلقات وبرامج نموذجية . وأوضح أحد المدربين المشرفين على الورشة "جلال عثمان" بأن حلقة مباشرة تم تنفيذها هي حلقة من سلسلة عشرة حلقات سيتم تنفيذها عبر أثير راديو غريان ، وهي ضمن البرنامج التدريبي (10 10) الذي ينفذه معهد صحافة الحرب والسلم ، وتشارك فيه عشرة إذاعات مسموعة من مختلف المدن الليبية للتدريب على برنامج الصحفي المتكامل . هذا واستمرت ورشة العمل التي أشرف عليها ونفذها مدربي معهد صحافة الحرب والسِلم الدولي الدكتور "خالد غلام" ، والأستاذ "جلال عثمان" بالتعاون والتنسيق مع راديو غريان ثلاثة أيام من العمل المتواصل . يُشار إلى أن راديو غريان كان قد تحصل على الترتيب الأول من بين اثنين وأربعين محطة مسموعة في ليبيا خلال برنامج التدريب أثناء العمل الذي نفذه معهد صحافة الحرب والسِلم تحت عنوان "استحقاقات مرحلية" خلال العام الماضي . ( وال غريان ).