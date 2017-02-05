مصرع 37 أفغانيًا بسبب الظروف الجوية القاسية .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 13:29:00
كابول 05 فبراير 2017 ( وال ) - لقي 37 شخصا مصرعهم جراء البرد القارص، المستمر منذ أيام، وحدوث انهيار ثلجي، في أفغانستان.\n ونقلت وكالة الانباء التركية عن رئيس إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية \nبولاية بدخشان الافغانيو\" سيد عبد الرحمن همايون\" \n اليوم الأحد، إن الثلوج والأمطار المستمرة منذ أيام في الولاية أودت \nبحياة 18 شخصا وإصابة 8 آخرين، في قضائي \"ماه مي\"، و\"ياوان\".\n وأشار همايون إلى أن الثلوج الغزيرة أغلقت طرق 10 أقضية في بدخشان.\n من جهة أخرى، قال المتحدث باسم ولاية باميان (وسط أفغانستان ) \nعبدالرحمن الأحمدي إن الثلوج الغزيزة أودت بحياة شخصين في قرية \"زارين\"، \nوتسببت في قطع الطرق عن جميع الأقضية.\n إلى ذلك أشار رئيس إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية بولاية هرات إلى أن\nشخصين لقيا مصرعهما متجمدين جراء البرد الشديد في قضاء \"أدرسكان\".\nوفي سياق متصل، أعلن محمد عاصم عاصم، والي بارفان (شمال أفغانستان)، أن \n15 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب 10 آخرون، في انهيار ثلجي طمر 3 منازل.\n - وال -