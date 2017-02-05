مصرع 37 أفغانيًا بسبب الظروف الجوية القاسية .

كابول 05 فبراير 2017 ( وال ) - لقي 37 شخصا مصرعهم جراء البرد القارص، المستمر منذ أيام، وحدوث انهيار ثلجي، في أفغانستان.

ونقلت وكالة الانباء التركية عن رئيس إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية

بولاية بدخشان الافغانيو\" سيد عبد الرحمن همايون\"

اليوم الأحد، إن الثلوج والأمطار المستمرة منذ أيام في الولاية أودت

بحياة 18 شخصا وإصابة 8 آخرين، في قضائي \"ماه مي\"، و\"ياوان\".

وأشار همايون إلى أن الثلوج الغزيرة أغلقت طرق 10 أقضية في بدخشان.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم ولاية باميان (وسط أفغانستان )

عبدالرحمن الأحمدي إن الثلوج الغزيزة أودت بحياة شخصين في قرية \"زارين\"،

وتسببت في قطع الطرق عن جميع الأقضية.

إلى ذلك أشار رئيس إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية بولاية هرات إلى أن

شخصين لقيا مصرعهما متجمدين جراء البرد الشديد في قضاء \"أدرسكان\".

وفي سياق متصل، أعلن محمد عاصم عاصم، والي بارفان (شمال أفغانستان)، أن

15 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب 10 آخرون، في انهيار ثلجي طمر 3 منازل.

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