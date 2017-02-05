إيران توافق على منح التأشيرات لفريق المصارعة الأمريكي للمشاركة في بطولة العالم بطهران.

طهران 5 فبراير 2017 (وال) - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الاحد أن بلاده وافقت على منح فريق المصارعة الحرة الأمريكي تأشيرات لدخول الأراضي الإيرانية للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها طهران يومي 16 و 17 فبراير الجاري. وقال بهرام قاسمي اليوم في تصريح صحفي "إنه مع الأخذ بنظر الاعتبار إيقاف القيود العنصرية ضد دخول المواطنين الإيرانيين الى أمريكا وفقا للقرار الذي أصدره القاضي الاتحادي الأمريكي والطلب الذي تقدم به رئيس اتحاد المصارعة الإيراني ورئيس الاتحاد العالمي للمصارعة تمت الموافقة على منح فريق المصارعة الأمريكي تأشيرة الدخول لإيران ليتسنى له المشاركة في مباريات كأس العالم للمصارعة التي ستقام في مدينة كرمانشاه". وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد ذكر أول أمس الجمعة أن "قضية حضور فريق المصارعة الأمريكي إلى إيران أحيلت إلى لجنة خاصة لدراستها وقامت هذه اللجنة بمناقشة الموضوع واستقر رأيها على عدم الموافقة على دخول الفريق إلى إيران" مضيفا أنه "بالنظر إلى السياسات المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة فقد اضطرت وزارة الخارجية الإيرانية لعدم الموافقة على حضور فريق المصارعة الأمريكي". وكان وزير الخارجية الايراني "محمد ظريف قد اكد الثلاثاء الماضي أن بلاده أوقفت منح التأشيرات إلى المواطنين الأمريكيين ردا على حظر السفر الامريكي الأخير الذى أصدرته إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة بما فى ذلك إيران. وأصدر الرئيس دونالد ترامب أمرين تنفيذيين قبل عشرة ايام يحظر بموجبهما دخول مواطني سبع دول من بينها إيران إلى الأراضي الأمريكية لمدة تسعين يوما. ...( وال ) ...