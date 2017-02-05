تأمين الطريق الرابط بين سبها والجفرة .

سبها 5 فبراير 2017 ( وال ) .. شرعت الكتيبة ( 66 ) " حرس حدود واهداف حيوية" والقوات المساندة لها في تأمين الطريق الرابط بين بلديتي سبها والجفرة . وافاد المكتب الاعلامي للمجلس البلدي سبها وكالة الانباء الليبية أن الكتيبة المكلفة والقوات المساندة لها باشرت بالتمركز على طول الطريق بدءا من بوابة الزيغن وبوابة ( 500 ) ومفترق دار براك حماية للمواطنين وفرض السيطرة الامنية . وأكد المكتب الاعلامي ان هذه الكتيبة من ضباط وضباط صف وافرد بعيدين كل البعد عن التجادبات والخلافات السياسية والجهوية وينحصر عملها في تأمين المواطن وحماية المرافق الحيوية خاصة بمدن الجنوب الليبى . ...( وال .. سبها ) ...