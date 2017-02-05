جهاز الحرس البلدى بالمنطقة الجنوبية يتابع توزيع غاز الطهى .

سبها 5 فبراير 2017 ( وال ) - باشر جهاز الحرس البلدى بالمنطقة الجنوبية الاشراف على توزيع غاز الطهى داخل البلدية بالتعاون مع جمعية النقل سبها .

وافاد عضو المجلس البلدى سبها السيد \\\"صالح بدر \\\" وكالة الانباء \

الليبية ان اشراف جهاز الحرس جاء لتنظيم التوزيع والحد من ظاهرة التلاعب \

خلال التوزيع .\

وأضاف أن \\\"2000\\\" اسطوانه وصلت من مستودع مدينة مصراته ووزعت على \

مراكز التوزيع بالبلدية ، بالاضافة للحصة التي ينتجها مستودع سبها . \

مؤكدا ان الايام القادمة ستشهد حلا لهذه الازمة .



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