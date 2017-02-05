جهاز الحرس البلدى بالمنطقة الجنوبية يتابع توزيع غاز الطهى .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 12:41:00
سبها 5 فبراير 2017 ( وال ) - باشر جهاز الحرس البلدى بالمنطقة الجنوبية الاشراف على توزيع غاز الطهى داخل البلدية بالتعاون مع جمعية النقل سبها . \n وافاد عضو المجلس البلدى سبها السيد \\\"صالح بدر \\\" وكالة الانباء \\nالليبية ان اشراف جهاز الحرس جاء لتنظيم التوزيع والحد من ظاهرة التلاعب \\nخلال التوزيع .\\n وأضاف أن \\\"2000\\\" اسطوانه وصلت من مستودع مدينة مصراته ووزعت على \\nمراكز التوزيع بالبلدية ، بالاضافة للحصة التي ينتجها مستودع سبها . \\nمؤكدا ان الايام القادمة ستشهد حلا لهذه الازمة . \n\n...( وال .. سبها ) ...