محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض طلب إدارة \" ترامب \" إعادة فرض حظرالسفر .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 12:17:00
\n واشنطن 05 فبراير 2017 ( وال ) - رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية \nطلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس \" \nدونالد ترامب \" على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية \nمسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.\n وأفاد منطوق حكم محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية بأن \" طلب \nالطاعنين بإعادة العمل فورا بالقرار الإداري لحين الدراسة الكاملة لإجراء\nطارئ لاستمرار العمل به انتظارا للحكم في الاستئناف مرفوض\" .\n وقدمت الوزارة الطلب بعد يوم من إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا بوقف \nالعمل بالحظر الذي فرضه ترامب. وكان قرار الحظر الذي أصدره ترامب يوم 27 \nيناير الماضي قد منع استقبال مواطني سبع دول لمدة 90 يوما. \n وكانت إدارة الرئيس \" دونالد ترامب \" قد رفعت دعوى طعن في قرار قاضي \nاتحادي أمريكي بوقف مؤقت لتطبيق قرار الرئيس الجديد بحظر سفر مواطني سبع \nدول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى أمريكا.\nغير أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب، ما يعني أنه سيظل بمقدور المهاجرين \nالذين تقطعت بهم السبل في دول أخرى ، بسبب الحظر، العودة إلى أمريكا.\n يشار بأن قرار الحظر قد تسبب في اندلاع احتجاجات، وأدى إلى حدوث حالات\nارتباك في مطارات أمريكية ، فيما نظمت مظاهرات واشنطن وميامي ومدن \nأمريكية أخرى، إضافة إلى عدد من العواصم الأوروبية ، كما خرج الآلاف في \nلندن باريس وبرلين وستوكهولم وبرشلونة إلى الشوارع .\n \n ...( وال )..