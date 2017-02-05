محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض طلب إدارة \" ترامب \" إعادة فرض حظرالسفر .



واشنطن 05 فبراير 2017 ( وال ) - رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية

طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس \"

دونالد ترامب \" على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية

مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

وأفاد منطوق حكم محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية بأن \" طلب

الطاعنين بإعادة العمل فورا بالقرار الإداري لحين الدراسة الكاملة لإجراء

طارئ لاستمرار العمل به انتظارا للحكم في الاستئناف مرفوض\" .

وقدمت الوزارة الطلب بعد يوم من إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا بوقف

العمل بالحظر الذي فرضه ترامب. وكان قرار الحظر الذي أصدره ترامب يوم 27

يناير الماضي قد منع استقبال مواطني سبع دول لمدة 90 يوما.

وكانت إدارة الرئيس \" دونالد ترامب \" قد رفعت دعوى طعن في قرار قاضي

اتحادي أمريكي بوقف مؤقت لتطبيق قرار الرئيس الجديد بحظر سفر مواطني سبع

دول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى أمريكا.

غير أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب، ما يعني أنه سيظل بمقدور المهاجرين

الذين تقطعت بهم السبل في دول أخرى ، بسبب الحظر، العودة إلى أمريكا.

يشار بأن قرار الحظر قد تسبب في اندلاع احتجاجات، وأدى إلى حدوث حالات

ارتباك في مطارات أمريكية ، فيما نظمت مظاهرات واشنطن وميامي ومدن

أمريكية أخرى، إضافة إلى عدد من العواصم الأوروبية ، كما خرج الآلاف في

لندن باريس وبرلين وستوكهولم وبرشلونة إلى الشوارع .



...( وال )..