الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الصومال .



نيويورك 5 فبراير 2017 ( وال) - حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها أمس

السبت من وقوع مجاعة في الصومال خلال العام الجاري إذا لم يتم تعزيز

المساعدات الإنسانية بصورة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة .

وأفاد التقرير بان التقديرات الحديثة تشير إلى أن 6.2 مليون شخص

سيعتمدون كليا على المعونات الإنسانية في حياتهم حتى شهر يونيو المقبل

وأن ما لا يقل عن 360 ألف طفل صومالي يعانون من نقص حاد في التغذية سبعون

ألفا منهم مهددون بالموت فعليا ويحتاجون بصورة عاجلة إلى العلاج .

ونوه التقرير إلى أن نزول المطر توقف فعليا في الصومال خلال

الموسمين الماضيين مما أدى إلى جفاف حاد في البلاد مبينا أن الموسم

القادم من ابريل إلى غاية يونيو لن يشهد إلا\"تحسنا ضئيلا\".

وكانت الصومال قد شهدت عام 2011 وفاة قرابة ربع مليون شخص

تقريبا بسبب المجاعة .