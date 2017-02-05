الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الصومال .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 11:55:00
\nنيويورك 5 فبراير 2017 ( وال) - حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها أمس \nالسبت من وقوع مجاعة في الصومال خلال العام الجاري إذا لم يتم تعزيز \nالمساعدات الإنسانية بصورة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة .\n وأفاد التقرير بان التقديرات الحديثة تشير إلى أن 6.2 مليون شخص \nسيعتمدون كليا على المعونات الإنسانية في حياتهم حتى شهر يونيو المقبل \nوأن ما لا يقل عن 360 ألف طفل صومالي يعانون من نقص حاد في التغذية سبعون\nألفا منهم مهددون بالموت فعليا ويحتاجون بصورة عاجلة إلى العلاج . \n ونوه التقرير إلى أن نزول المطر توقف فعليا في الصومال خلال \nالموسمين الماضيين مما أدى إلى جفاف حاد في البلاد مبينا أن الموسم \nالقادم من ابريل إلى غاية يونيو لن يشهد إلا\"تحسنا ضئيلا\". \n وكانت الصومال قد شهدت عام 2011 وفاة قرابة ربع مليون شخص \nتقريبا بسبب المجاعة .