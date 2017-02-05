نهائي كأس الامم الافريقية 2017 لكرة القدم بين مصر والكاميرون .

ليبرفيل 5 فبراير 2017 (وال )- يسدل الستار اليوم على نهائيات كأس الامم الافريقية لكرة القدم بالغابون 2017 بالمباراة النهائية التي ستجمع المنتخب المصري لكرة القدم ممثل العرب الذي بقى في هذه التظاهرة الافريقية مع منتخب الكاميرون. وسيحضر المباراة النهائية لهذه البطولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" السويسري "جياني إنفانتينو و الكاميروني عيسى حياتو رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ،وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم . ويذكر ان الفائز بكأس الامم الافريقية سيشارك في بطولة كأس العالم للقارات هذا الصيف بروسيا ما بين (17 يونيوإلى 2 يوليو), ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المانيا, الشيلي واستراليا. في حين تضم المجموعة الاولى منتخبات البرتغال بطلة اوروبا, روسيا الدولة المضيفة, المكسيك زيلاندا الجديدة. ...( وال ) ...