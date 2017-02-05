الاتحاد الأوروبي يؤكد على توسيع التعاون مع ليبيا في مكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين .

فاليتا 5 فبراير2017 (وال)- جدد قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ختام القمة التي عقدوها في مالطا من خلال "إعلان مالطا" التأكيد على توسيع التعاون مع ليبيا وتقديم الدعم والمساعدة لحكومة الوفاق الوطني في مكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين . وتضمن الاعلان حسب وكالة آكي الايطالية للانباء دعم الاتحاد لمذكرة التفاهم التي وقعت بين ليبيا وايطاليا لمراقبة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب والسيطرة على الحدود الجنوبية ، وتقديم مزيد من الدعم لخفر السواحل الليبية سواء عن طريق التدريب الذي تضطلع به عملية صوفيا في المياه الدولية في المتوسط، أو عن طريق برامج موازية لرفع كفاءة الليبيين وتمكينهم من إدارة حدودهم البحرية . وأشار الاعلان الى أن التعاون الأوروبي الليبي الذي يتم بروح من الشراكة والاحترام ، سيتوسع أيضاً من أجل مساعدة ليبيا على تأهيل قواتها لضبط الحدود البرية. من جانبها، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن هدف الاتحاد من مساعدة ليبيا، هو تمكين السلطات من التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين قبل وصولهم إلى المياه أو الأراضي الأوروبية. من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " وفق الوكالة على ضرورة تقديم دعم أوروبي أكثر فاعلية لليبيا وعلى أهمية أن تراعى السيادة الوطنية الليبية في أي اتفاق . (وال