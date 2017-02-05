وزارة العدل الامريكية تطعن في حكم بطلان قرار ترامب بحظر الهجرة .



واشنطن 05 فبراير 2017 ( وال ) - قدمت وزارة العدل الأمريكية طعنا في

ساعة متأخرة من ، مساء السبت، بهدف إعادة العمل بالأمر الذي أصدره الرئيس

\" دونالد ترامب \" ويحظر على مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين دخول

الولايات المتحدة كما يفرض حظرا مؤقتا على قبول لاجئين رغم أن مسافرين

كثيرين سارعوا لدخول البلاد أثناء رفع الحظر.

وبررت الحكومة تدخلها هذا لإلغاء أمر أصدره قاض اتحادي يوم الجمعة

وأبطل حظر السفر ، لما اعتبرته يمثل ضررا مباشرا على الناس ويحبط فرض

تطبيق أمر تنفيذي ويشكك في حكم الرئيس بشأن الأمن القومي.

يشار بأن الحظر الذي يمتد على مدى 90 يوما - يشمل مواطني ( ليبيا

والعراق وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن ) .

وأصدر القاضي \" جيمس روبارت \" من محكمة سياتل الامريكية مساء أمس الأول

الجمعة قرارا يعلق مؤقتا المرسوم الرئاسي والذي يطبق على كامل الأراضي

الأمريكية خلافا للقرارات القضائية السابقة.

فيما أعلنت العديد من شركات الطيران أمس السبت أنها استأنفت نقل رعايا

الدول السبع الذين منعوا في الأيام الأخيرة من دخول الولايات المتحدة إلى

المطارات الأمريكية .



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