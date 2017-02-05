وزارة العدل الامريكية تطعن في حكم بطلان قرار ترامب بحظر الهجرة .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 11:41:00
\nواشنطن 05 فبراير 2017 ( وال ) - قدمت وزارة العدل الأمريكية طعنا في \nساعة متأخرة من ، مساء السبت، بهدف إعادة العمل بالأمر الذي أصدره الرئيس\n\" دونالد ترامب \" ويحظر على مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين دخول\nالولايات المتحدة كما يفرض حظرا مؤقتا على قبول لاجئين رغم أن مسافرين \nكثيرين سارعوا لدخول البلاد أثناء رفع الحظر.\n وبررت الحكومة تدخلها هذا لإلغاء أمر أصدره قاض اتحادي يوم الجمعة \nوأبطل حظر السفر ، لما اعتبرته يمثل ضررا مباشرا على الناس ويحبط فرض \nتطبيق أمر تنفيذي ويشكك في حكم الرئيس بشأن الأمن القومي.\n يشار بأن الحظر الذي يمتد على مدى 90 يوما - يشمل مواطني ( ليبيا \nوالعراق وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن ) . \n وأصدر القاضي \" جيمس روبارت \" من محكمة سياتل الامريكية مساء أمس الأول \nالجمعة قرارا يعلق مؤقتا المرسوم الرئاسي والذي يطبق على كامل الأراضي \nالأمريكية خلافا للقرارات القضائية السابقة. \n فيما أعلنت العديد من شركات الطيران أمس السبت أنها استأنفت نقل رعايا \nالدول السبع الذين منعوا في الأيام الأخيرة من دخول الولايات المتحدة إلى\nالمطارات الأمريكية .\n \n ... ( وال ) ...