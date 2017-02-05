بدء التحقيق المباشرمع رئيسة كوريا الجنوبية في قضية استغلال نفوذ نهاية هذا الأسبوع.
الأحد ، 05- 02- 2017 - 11:29:00
\n\nسيول 5 فبراير 2017 ( وال) - توقع مسؤول بفريق التحقيق مع رئيسة كوريا \nالجنوبية بارك كون هيه, أن يجري فريق المدعي المستقل تحقيقا مباشرا, \nبنهاية هذا الأسبوع, لسماع أقوال الرئيسة بشأن تورطها فيما سمي ب\"فضيحة \nاستغلال النفوذ\".\n ونقلت وكالة أنباء \"يونهاب\" الكورية الجنوبية عن هذا المسؤول \nقوله إنه \"من المتوقع أن يتم فتح التحقيق المباشر مع الرئيسة بارك بين \nيومي 8 و10 من شهر فبراير الحالي\", مضيفا أنه سيتم الإعلان عن موعد \nالتحقيق بشكل دقيق في القريب العاجل. \n وكانت بارك أعربت - في وقت سابق - عن نيتها الخضوع للتحقيق \nالمباشر من قبل فريق المدعي المستقل, على الرغم من فشل الفريق في مداهمة \nالمكتب الرئاسي في الثالث من فبراير الجاري للحصول على معلومات وأدلة \nتدعم موقفه في التحقيق مع الرئيسة. \n وبخصوص موقع التحقيق, يصر الفريق على ضرورة استجواب الرئيسة \nبعيدا عن المكتب الرئاسي, إلا أن فريق محامي بارك يرى ضرورة إجراء \nالتحقيق داخل المكتب الرئاسي لدواع أمنية. \n وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع رئيس كوري \nجنوبي أثناء شغله لمنصبه.\n ...( وال ) ...