بدء التحقيق المباشرمع رئيسة كوريا الجنوبية في قضية استغلال نفوذ نهاية هذا الأسبوع.





سيول 5 فبراير 2017 ( وال) - توقع مسؤول بفريق التحقيق مع رئيسة كوريا

الجنوبية بارك كون هيه, أن يجري فريق المدعي المستقل تحقيقا مباشرا,

بنهاية هذا الأسبوع, لسماع أقوال الرئيسة بشأن تورطها فيما سمي ب\"فضيحة

استغلال النفوذ\".

ونقلت وكالة أنباء \"يونهاب\" الكورية الجنوبية عن هذا المسؤول

قوله إنه \"من المتوقع أن يتم فتح التحقيق المباشر مع الرئيسة بارك بين

يومي 8 و10 من شهر فبراير الحالي\", مضيفا أنه سيتم الإعلان عن موعد

التحقيق بشكل دقيق في القريب العاجل.

وكانت بارك أعربت - في وقت سابق - عن نيتها الخضوع للتحقيق

المباشر من قبل فريق المدعي المستقل, على الرغم من فشل الفريق في مداهمة

المكتب الرئاسي في الثالث من فبراير الجاري للحصول على معلومات وأدلة

تدعم موقفه في التحقيق مع الرئيسة.

وبخصوص موقع التحقيق, يصر الفريق على ضرورة استجواب الرئيسة

بعيدا عن المكتب الرئاسي, إلا أن فريق محامي بارك يرى ضرورة إجراء

التحقيق داخل المكتب الرئاسي لدواع أمنية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع رئيس كوري

جنوبي أثناء شغله لمنصبه.

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