\" السراج \" يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي تطوير مجالات التعاون بين البلدين .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 11:21:00
\n طرابلس 05 فبراير 2017 (وال) - استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون \nالخارجية في مملكة بلجيكا \" ديديه رينديرز \" رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" في ختام زيارته لبروكسل ، بحضور وزير \nالخارجية المفوض \" محمد سيالة \" .\n واستعرض \" السراج \" خلال هذا اللقاء التطورات السياسية في ليبيا \nوجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للم الشمل وتوحيد صفوف القوى \nالسياسية الليبية على اختلافها على أرضية الاتفاق السياسي .\n وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد \" السراج \" حرصه على أن \nيكون على مسافة واحدة من الجميع مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الحزم \nوالحسم مع الأطراف المعرقلة والتي تضع مصالحها الضيقة فوق المصلحة العليا\nللوطن.\n كما تحدث \" السراج \" خلال هذا اللقاء مطولا عن ما حققه الليبيون من \nانتصار على تنظيم الدولة وتحرير مدينة سرت قائلا \" ان الثمن كان باهظا \nتمثل في استشهاد المئات من الشباب الليبي وإصابة الآلاف منهم وما لحق \nبالمدينة من تدمير ونزوح لسكانها \" . \n وأضاف بأن محاربة تنظيم الدولة \"داعش \" في بنغازي مستمر مؤكد عل سعيه\nوالمجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية لإنهاء ظاهرة الإرهاب واقتلاعه \nمن التراب الليبي .\n وطالب \" السراج \" بأن تعمل بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي على تسهيل \nالحصول على تأشيرات للمصابين لعلاجهم في هذه الدول موضحا ان هناك برامج \nلإدماجهم في المجتمع .\n كما أشار الى العلاقات المتميزة بين ليبيا وبلجيكا وأبدى تطلعه \nلتوطيد هذه العلاقات على مختلف الأصعدة , وإمكانية تدريب الكوادر الطبية \nالليبية في بلجيكا .\n واتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجال التعليم بإطلاق منح \nللطلبة الليبيين للالتحاق بالدراسات العليا والتخصصية في الجامعات \nالبلجيكية .\n كما شملت المحادثات بين الجانبين التعاون في مجال القضاء والاستفادة \nمن خبرات بلجيكا وفقا لما تتقدم به حكومة الوفاق الوطني . \n وتطرقت محادثات الجانبين إلى موضوع الهجرة غير الشرعية بأبعادها \nالمتعددة وجدد \" السراج \" في هذا الخصوص رفض ليبيا التام توطين المهاجرين\nفي ليبيا بأي صورة كانت ، موضحا ان ليبيا دولة ممر وليست دولة مصدر \nللهجرة .\n كما استعرض مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي أوجه التعاون والتنسيق \nلتحسين ظروف معيشة المهاجرين وإنجاح عملية رجوعهم إلى بلادهم وفق \nالمتطلبات الإنسانية . ونوه بالدعم الذي تقدمه عملية صوفيا لتأمين الحدود الليبية لمحاربة \nظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية .\n ومن جهته عبر \" رينديرز\" عن ترحيبه بمقترحات \" السراج \" لدعم المؤسسة \nالأمنية في ليبيا ، مبديا استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة من أجل\nتحسين الدور الأمني وتدريب عناصر الشرطة لمحاربة الجريمة ، إضافة إلى \nالتعاون في المجال العسكري ودعوة الخبراء الليبيين في مجال الأمن لزيارة \nبلجيكا وإعداد برامج لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال .\n \n \n ...( وال )...