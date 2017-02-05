السفن الايطالية تنقذ أكثر من 600 مهاجر في البحر المتوسط .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 11:01:00
\nروما 5 فبراير2017 ( وال ) أنقذت السفن الإيطالية أكثر من 600 مهاجر \nكانوا على متن قوارب في وسط البحر المتوسط في طريقهم نحو السواحل \nالأوروبية وفق ما ذكرت وكالة الانباء الايطالية \" اكي \" .\nوأعلنت السلطات الإيطالية أنه تم امس السبت تنفيذ تسع عمليات لإنقاذ أكثر\nمن 600 مهاجر كانوا على متن سبعة قوارب مطاطية وقاربين صغيرين.\nوينضم المهاجرون الذين تم إنقاذهم أمس لأكثر من ألف و300 شخص أنقذتهم \nالسفن الايطالية أول أمس الجمعة عبر ثلاث عمليات.