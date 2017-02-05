السفن الايطالية تنقذ أكثر من 600 مهاجر في البحر المتوسط .



روما 5 فبراير2017 ( وال ) أنقذت السفن الإيطالية أكثر من 600 مهاجر

كانوا على متن قوارب في وسط البحر المتوسط في طريقهم نحو السواحل

الأوروبية وفق ما ذكرت وكالة الانباء الايطالية \" اكي \" .

وأعلنت السلطات الإيطالية أنه تم امس السبت تنفيذ تسع عمليات لإنقاذ أكثر

من 600 مهاجر كانوا على متن سبعة قوارب مطاطية وقاربين صغيرين.

وينضم المهاجرون الذين تم إنقاذهم أمس لأكثر من ألف و300 شخص أنقذتهم

السفن الايطالية أول أمس الجمعة عبر ثلاث عمليات.