التوقيع على مذكرة تفاهم بين ليبيا وايطاليا لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة وعمليات التهريب .
الأحد ، 05- 02- 2017 - 10:57:00
\n طرابلس 05 فبراير 2017 (وال) - وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" مساء الخميس مع رئيس الوزراء الإيطالي، \" \nباولو جينتيلوني \" ، مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الهجرة غير المشروعة، \nومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب والسيطرة على الحدود الجنوبية.\nوجرت مراسم توقيع الاتفاق خلال حفل أقيم في قصر رئاسة الوزراء بالعاصمة \nالإيطالية، روما، في ختام محادثات أجراها \" السراج \" مع رئيس الوزراء \nالإيطالي .\n وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس - تعتبر مذكرة التفاهم تفعيلاً \nلاتفاقيات سابقة، معاهدة الصداقه والشراكة والتعاون بنغازي 2008 وإعلان \nطرابلس 2012.\n وبموجب المذكرة الجديدة ، فستدعم إيطاليا جهود حكومة الوفاق الوطني \nللسيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا، وستكون روما على استعداد \nلتقديم نظام لمراقبة الحدود للحكومة الليبية تم الاتفاق عليه بالفعل في \nعام 2012 .\n وأكدت المذكرة علي التعاون لضبط الحدود الليبية البرية والبحرية \nبمايكفل الحد من تدفقات الهجره غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر \nوتهريب الوقود .\n وشددت علي ان لاتؤثر الاجراءات المتخذة بأي حال من الأحوال علي \nالنسيج الاجتماعي الليبي او تهدد الوضع الديمغرافي او الحالة الأمنية \nوالاقتصادية للمواطنين الليبيين .\n وسيقدم الجانب الايطالي بموجب المذكرة الموقعة الدعم والتمويل \nلبرامج تنموية في المناطق الليبية المتضررة من الهجرة وتقديم الدعم \nالتقني والفني للأجهزة الليبية المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية \nوتأمين الحدود .\n وقال رئيس الوزراء الإيطالي في كلمة له بعد التوقيع \" يجب أن يكون \nواضحاً أن المذكرة المبرمة تعبر عن التزامنا بتعزيز المؤسسات الرسمية \nالليبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. من قبل قوات الحدود الليبية \n\".\n من جانبه قال \" السراج \" إن الاتفاق \"يشمل أيضاً دعم جهودنا لحماية \nالحدود الجنوبية لليبيا التي يتدفق منها مهاجرون\" ، مشددا على رفضه \nالقاطع \" بأن يؤسس هذا الاتفاق أو غيره بأي صورة كانت لفكرة التوطين أو \nيمس بالسيادة الوطنية الليبية \" . \n يشار بأن وزير الداخلية الإيطالي، \" ماركو مينيتي \" وأثناء زيارته \nلطرابلس في 9 ينايرالماضي، قد قام ببحث هذا الاتفاق مع حكومة الوفاق \nالوطني لدعم الآليات الليبية في إدارة الهجرة ومراقبة الحدود و مكافحة \nالاتجار بالبشر.\n وقال مينيتي خلال مؤتمر صحفي في طرابلس في حينه \"مع الأخذ بعين \nالاعتبار الاتفاقات المبرمة بالفعل بين إيطاليا وليبيا في عامي 2008، \nو2012، فقد قررنا التوصل إلى اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن، والذي من شأنه\nأن يسمح للبلدين بمكافحة تهريب البشر والتصدي للمهربين .\n \n ...( وال )..