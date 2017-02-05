الغابون تستضيف نهائيات كأس الامم الافريقية (أقل من 17 سنة) .

ليبرفيل 5 فبراير 2017 (وال) - منح المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) الغابون شرف تنظيم نهائيات كأس الامم الافريقية لكرة القدم 2017 (فئة أقل من 17 سنة) المؤهلة إلى كأس العالم للشباب بدلا من دولة مدغشقر. جاء ذلك في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) في ليبرفيل على هامش كأس الامم الافريقية . وستحتضن الغابون نهائيات كأس الامم الافريقية (أقل من 17 سنة) خلال الفترة من 21 مايو إلى 4 يونيو 2017. ..( وال ) ...