نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 5 فبراير 2017 (وال) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 5 فبراير 2017. . الساحل من رأس اجدير إلى سرت . ---------------------- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا . - الريح شلوق إلى شرقى ويكون يوم الغد متغير الاتجاه سرعته ما بين (05 - 15) عقدة . - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.00) متر . - البحر هادى إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . - الرؤيـة جيدة. الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى : ---------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب . - الريح شلوق إلى شرقى سرعته ما بين (05 - 15)عقدة . - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-0.75) متر . - البحر هادى إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . - الرؤيـة جيدة. ...( وال ) ...