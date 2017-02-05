الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .

طرابلس 5 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 5 فبراير 2017 . ملخص عام. ---------- طقس مستقر هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا بينما تتكاثر السحب مساء يوم الغد على الساحل الغربي ويوم الثلاثاء على الساحل الشرقي مع احتمال سقوط رخات خفيفة من المطر. رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. ---------------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى مصراته ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط هذه الليلة وتتحول تدريجيا يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19 -23) درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم الغد. بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب. --- --------------------------- السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا يوم الغد على بعض المناطق الساحلية خاصة سهل بنغازي ومدن الخليج مثيرة للأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (19-24) درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. -------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (19-24) درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا ملحوظا اعتبارا من مساء يوم الغد. الكفرة - تازربو - السرير. ----------------- السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-18) درجة مئوية. ...( وال ) ...