الاتحاد الدولي يوقع اتفاقا مع شركة متخصصة لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات.

زيوريخ 5 فبراير 2017 (وال) - وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتفاقا مع شركة (سبورت رادار) المتخصصة في مكافحة التلاعب بنتائج المباريات لاستخدام النظام الخاص بها والمتعلق بكشف وتحليل السلوكيات بالمنافسات الرياضية المحلية والدولية في كل أنحاء العالم. وستقوم الشركة بموجب هذا الاتفاق بمراقبة المسابقات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي بما في ذلك كأس العالم والتصفيات المؤهلة لها, وكأس القارات, ومنافسات كرة القدم بالدورات الأولمبية. كما ستقوم الشركة كذلك بتنظيم ورش عمل تدريبية وتعليمية عبر الانترنت لمكافحة ظاهرة التلاعب بالنتائج .