استئناف نقل رعايا الدول الممنوعين من دخول الولايات المتحدة إلى المطارات الأمريكية .

نيويورك 05 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت العديد من شركات الطيران أمس السبت أنها استأنفت نقل رعايا الدول السبع الذين منعوا في الأيام الأخيرة من دخول الولايات المتحدة إلى المطارات الأمريكية، بعد أن علق قاض فدرالي أمريكي مرسوم " دونالد ترامب " ضد الهجرة . واتخذت الشركات هذا القرار استنادا على تعليق القاضي الفدرالي " جيمس روبارت " من " سياتل " مرسوم الرئيس الأمريكي الذي يحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة وكل اللاجئين إلى الولايات المتحدة. وأكدت هذه الشركات أنها ستطبق التعليمات الجديدة طالما يحمل المسافرون تأشيرات صالحة. وأشارت شركات الطيران إلى أنه سيسمح لرعايا الدول السبع وهي ( ليبيا ، إيران ، العراق ، الصومال ، السودان ، سوريا واليمن) وكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات صالحة أو إقامة دائمة (بطاقة خضراء) الدخول إلى الولايات المتحدة " . ومن جهتها أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وقف العمل بأمر تنفيذي للرئيس " دونالد ترامب " بحظر السفر من 7 دول . فيما نقلت وكالة أنباء " رويترز " عن مسئول بشركة طيران - إن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه " ترامب "، بركوب الطائرات. هذا وكان رعايا من هذه الدول السبع قد احتجزوا في الأيام الأخيرة في المطارات الأمريكية لدى وصولهم، ومنع آخرون من الصعود إلى طائرات متجهة إلى أمريكا في دول أخرى، ما أثار احتجاجات دولية وإدانات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. يشار بأن هذا التعليق المؤقت من قبل القاضي " جيمس روبارت " يسري على كامل الأراضي الأمريكي . ومن جهته رد البيت الأبيض بالقول أن "وزير العدل ينوي تقديم طعن عاجل " من أجل تطبيق القانون وإلغاء قرار القاضي " روبارت ". ... ( وال )...