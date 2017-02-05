تونس تتسلم طائرات امريكية مقاتلة لمكافحة الأرهاب .

تونس 5 فبراير 2017 (وال) - تسلم الجيش التونسي " 6 " مروحيات قتالية أمريكية الصنع من ضمن 24 لمكافحة "الإرهاب " بحسب ما أعلنت الحكومة التونسية أمس السبت. ونقلت وكالة الانباء التونسية عن بيان مقتضب للحكومة قوله إن رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" أشرف في قاعدة قابس العسكرية على تسلم هذه المروحيات التي ستساهم في "تعزيز القدرات الاستطلاعية والهجومية للجيش التونسي في الحرب على الإرهاب". وقال مسؤول حكومي إن المروحيات القتالية الست من نوع "أو إتش-58 كيوا" وإنها "دفعة أولى" من ضمن 24 مروحية من النوع نفسه، موضحا أن بقية المروحيات ستصل في مارس القادم . وأفاد حسب الوكالة التونسية أن هذا النوع من المروحيات "مجهز للعمل ليلا ونهارا" ويستعمل في "الاستطلاع والتأمين والدعم الناري الجوي ومراقبة وتحديد الأهداف الثابتة والمتنقلة" ويمتاز بقدرته على "تدمير الأهداف بدقة عالية". ...( وال) ...