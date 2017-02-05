وزير الشباب الجزائري يدعو رؤساء الاتحادات إلى الاستقالة .

الجزائر 5 فبراير 2017 (وال)- دعا وزير الشباب والرياضة الجزائري رؤساء الاتحادات الرياضية الذين لم يحققوا نتائج خلال فترة رئاستهم 2013-2016 "بالرحيل". وأضافت وكالةالانباء الجزائرية أن الوزير طالب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف), محمد راوراوة بتقديم تقريره بعد "الاقصاء المبكر والمخزي" للمنتخب الجزائري لكرة القدم من كأس الامم الافريقية لكرة القدم -2017 بالغابون ، حيث خرج من الدور الأول باحتلاله المركز الثالث للمجموعة الثانية بنقطتين حصدهما من ثلاث مباريات.