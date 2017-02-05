مقتل 14 شخصا جراء وقوع انهيار جليدي شمال باكستان .

إسلام أباد 5 فبراير 2017 ( وال) - اعلنت وسائل إعلام رسمية في باكستان مقتل 14 شخصا جراء وقوع انهيار جليدي شمال البلاد . ونقلت قناة جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاحد عن مصادر امنية بمنطقة "شيترال" إن الانهيار الجليدي تسبب في دفن خمسة منازل وأن عمليات البحث ما زالت جارية حيث أن هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتقلي العلاج اللازم مشيرا إلى أن القتلى بينهم أطفال وسيدات .