الخارجية الأمريكية تلغي قرارها بسحب عشرات الآلاف من التأشيرات.
الأحد ، 05- 02- 2017 - 08:55:00
واشنطن 5 فبراير 2017 ( وال) - أعلنت الخارجية الأمريكية أمس السبت أنها ألغت قرارها بسحب حوالي ( 60 ) ألف تأشيرة لدخول الولايات المتحدة عقب تعليق قاض فدرالي تنفيذ المرسوم المناهض للهجرة للرئيس \" دونالد ترامب \".\n وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية .. \"لقد تراجعنا عن السحب \nالمؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769 \"\nوأضاف البيان \" إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة\". \n من جهتها أصدرت وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق أمس توضيحا \nيحدد الفئات المتضررة من المرسوم الرئاسي. \n وأبرزت الوزارة أن الحظر الذي يمتد على مدى 90 يوما ويشمل \nمواطني ليبيا والعراق وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن لن يؤثر \nعلى المواطنين المقيمين بصفة دائمة المنحدرين من هذه البلدان والأشخاص الحاملين للجنسية المزدوجة وأصحاب التأشيرات الدبلوماسية وحلف شمال الأطلسي أوالأمم المتحدة. \n كما أضافت الوزارة أن مواطني البلدان المعنية الذين يتوفرون على \nتأشيرة خاصة للهجرة سمح لهم بالركوب على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة مشيرة إلى أنه بمجرد وصولهم إلى الأراضي الأمريكية يمكنهم طلب الحصول على استثناء من الحظر. \n وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الأمن الداخلي تنكب بالتعاون مع قطاع\nالخارجية ومكتب إدارة الاستخبارات على دراسة المعلومات المقدمة من مختلف البلدان حول مواطنيها الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. \n يذكر أن ترامب قام بعد أسبوع من تنصيبه بالتوقيع يوم 27 يناير \nالماضي على مرسوم يحظر على مواطني سبع بلدان ذات الغالبية المسلمة من ولوج الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.\nلكن القاضي \"جيمس روبارت \" الذي يشتغل بمحكمة سياتل الامريكية \nمساء أمس الأول الجمعة قرارا يعلق مؤقتا المرسوم الرئاسي والذي يطبق على كامل الأراضي الأمريكية خلافا للقرارات القضائية السابقة. \n\n ...( وال ) ...