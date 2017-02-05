الخارجية الأمريكية تلغي قرارها بسحب عشرات الآلاف من التأشيرات.

واشنطن 5 فبراير 2017 ( وال) - أعلنت الخارجية الأمريكية أمس السبت أنها ألغت قرارها بسحب حوالي ( 60 ) ألف تأشيرة لدخول الولايات المتحدة عقب تعليق قاض فدرالي تنفيذ المرسوم المناهض للهجرة للرئيس \" دونالد ترامب \".

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية .. \"لقد تراجعنا عن السحب

المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769 \"

وأضاف البيان \" إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة\".

من جهتها أصدرت وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق أمس توضيحا

يحدد الفئات المتضررة من المرسوم الرئاسي.

وأبرزت الوزارة أن الحظر الذي يمتد على مدى 90 يوما ويشمل

مواطني ليبيا والعراق وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن لن يؤثر

على المواطنين المقيمين بصفة دائمة المنحدرين من هذه البلدان والأشخاص الحاملين للجنسية المزدوجة وأصحاب التأشيرات الدبلوماسية وحلف شمال الأطلسي أوالأمم المتحدة.

كما أضافت الوزارة أن مواطني البلدان المعنية الذين يتوفرون على

تأشيرة خاصة للهجرة سمح لهم بالركوب على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة مشيرة إلى أنه بمجرد وصولهم إلى الأراضي الأمريكية يمكنهم طلب الحصول على استثناء من الحظر.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الأمن الداخلي تنكب بالتعاون مع قطاع

الخارجية ومكتب إدارة الاستخبارات على دراسة المعلومات المقدمة من مختلف البلدان حول مواطنيها الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن ترامب قام بعد أسبوع من تنصيبه بالتوقيع يوم 27 يناير

الماضي على مرسوم يحظر على مواطني سبع بلدان ذات الغالبية المسلمة من ولوج الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

لكن القاضي \"جيمس روبارت \" الذي يشتغل بمحكمة سياتل الامريكية

مساء أمس الأول الجمعة قرارا يعلق مؤقتا المرسوم الرئاسي والذي يطبق على كامل الأراضي الأمريكية خلافا للقرارات القضائية السابقة.



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