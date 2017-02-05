مبعوث الرئيس الروسي يتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث مسالة التسوية السورية.

موسكو 5 فبراير 2017 (وال) - يعتزم ألكسندر لافرينتيف مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشئون التسوية السورية التوجه اليوم الأحد إلي العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة جدول الأعمال في سوريا. ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وسائل إعلام إيرانية أن لافرينتيف سيبحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني نتائج مباحثات التسوية السورية التي عقدت الشهر الماضي في العاصمة الكازاخستانية (أستانا) , كما يبحث خطة العمل المشترك في مجال السياسة والأمن. وأشارت إلي أن لافرينتيف سيطلع الجانب الإيراني خلال الزيارة على وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص المشاكل الراهنة في المنطقة , بالإضافة إلى ذلك سيتطرق إلى التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتجاوز الأزمة السورية. ...( وال ) ...