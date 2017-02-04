سجيل 83 % حالة اصابة جديدة بالسرطان لكل مئة ألف نسمة من السكان في فلسطين .

رام الله 4 فبراير 2017 (وال) - كشفت إحصائيات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية أن معدل الإصابة بالسرطان في فلسطين بلغ 83.8 حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان بواقع 83.9 حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان في قطاع غزة, و83.8 حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان في الضفة الغربية. وأضافت الوزارة في بيان صحفي لمناسبة اليوم العالمي للسرطان, والذي يصادف اليوم السبت, الرابع من فبراير, أن 52.5% من حالات السرطان الجديدة المسجلة لدى الفلسطينيين هم من الإناث, و47.5% من الذكور. وقالت الوزارة إنه في العام 2015 بلغ مجموع حالات الإصابة بمرض السرطان المبلغ عنها في فلسطين 3927 حالة جديدة منها 2400 حالة جديدة في الضفة الغربية و1527 حالة جديدة في قطاع غزة. وأشارت الوزارة إلى أن ما نسبته 34.4% من حالات السرطان وقعت في الفئة العمرية فوق ال65 عاما, علما بأن نسبة هذه الفئة من مجموع عدد السكان هو 2.9% فقط, وسجلت 59.8% من الحالات في الفئة العمرية من 15-64 عاما, وهي فئة السكان في سن العمل والإنتاج,وسجلت 6.8% من الحالات في الفئة العمرية دون سن ال15 عاما. وأضاف مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة د. جواد البيطار أن سرطان الثدي يأتي في المرتبة الأولى طبقا لعدد الحالات الجديدة المبلغ عنها, بنسبة 17.8% من مجموع حالات السرطان مضيفا أن "سرطان الثدي يأتي أيضا في المرتبة الأولى للسرطانات التي تصيب الإناث في فلسطين وبلغت نسبتها 33.7% من مجموع حالات السرطان المبلغ عنها لدى الإناث وبمعدل إصابة بلغ 33.1 حالة جديدة سنويا في كل مئة ألف أنثى في فلسطين". وأشار إلى أن سرطان القولون يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الحالات المبلغ عنها وبنسبة 9.4% من مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في فلسطين فيما حل سرطان الرئة في المرتبة الثالثة وبنسبة 8.7% من مجموع حالات السرطان ولكنه يأتي في المرتبة الأولى بين السرطانات التي تصيب الذكور وبنسبة 14.3% من مجموع حالات السرطان لدى الذكور الفلسطينيين وبمعدل إصابة بلغ 12.3 حالة جديدة في كل مئة ألف من الذكورالفلسطينيين في السنة . وأشار د. البيطار إلى أن بيانات السجل الوطني للسرطان في فلسطين وهو أحد اقسام مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في وزارة الصحة تفيد أن السرطانات الخمسة: الثدي والرئة والقولون والدماغ والدم تشكل 58.6% من حالات السرطان المؤدية للوفاة بين الفلسطينيين أي أكثر من نصف الوفيات بالسرطان في فلسطين. ويعد سرطان الدم أكثر أنواع السرطانات شيوعا لدى الأطفال في فلسطين وبنسبة 30.2 بالمائة من مجموع حالات السرطان المسجلة لدى الأطفال الفلسطينيين يليه سرطان الدماغ بنسبة 18.5 من مجموع حالات السرطان المسجلة لدى الأطفال الفلسطينيين. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة حل السرطان في فلسطين في المرتبة الثانية كمسبب للوفيات بين الفلسطينيين بعد أمراض القلب والأوعية الدموية بعد أن كان لسنوات طويلة يشغل المرتبة الثالثة بين مسببات الوفاة في فلسطين. وقالت وزارة الصحة إن وفيات الفلسطينيين الناتجة عن السرطان بلغت ما نسبته 13.8 % من مجموع الوفيات أما في قطاع غزة فبلغت نسبة وفيات السرطان 13.2% من مجموع الوفيات وفي الضفة الغربية بلغت 14.1% من مجموع الوفيات .