دورة تدريبية لكشافة ليبيا .

غريان 4 فبراير 2017م ( وال ) - نظمت بمقر فوج كشافة غريان دورة تدريبية عن الدعم النفسي للأطفال ، برعاية هيئة القيادة العامة للكشافة بليبيا بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وشارك في فعاليات هذه الدورة 25 مشارك من مختلف مفوضيات الكشافة بمنطقة الجبل الغربي. سيتم من خلالها إعداد مدربين قادرين على تقديم الدعم النفسي الكامل للأطفال ، وإعداد قادة قادرين على مساعدة الاطفال علىتجاوز اي مشاكل . وشاركت في هذه الدورة التدريبية مفوضيات كشاف غريان ، ونالوت ، وغدامس ، وفوج يفرن ، ومفوضية كشاف السهل الغربي التي تضم افواج كشاف العجيلات ، والجميل ، وزلطن . ..( وال .. غريان ) ..