"المرافق التعليمية" تؤكد شروعها في صيانة أكثر من عشرة مدارس .

طرابلس 4 فبراير 2017 (وال) - أكد مدير عام مصلحة المرافق التعليمية المكلف رمضان الزلاوي أن المصلحة شرعت في أعمال صيانة شاملة لأكثر من عشرة مدارس بمختلف المناطق التعليمية بليبيا . وأوضح الزلاوي في اجتماع لوزارة التعليم إن المصلحة استهدفت بالصيانة المدارس ذات الحاجة والأولوية القصوى للصيانة . وأضاف أن المصلحة قامت بتوريد عدد (3,000) مقعد زوجي و(4,000) كرسي معلم, وهي موجودة الآن بمخازن المصلحة وفي طور توزيعها على المدارس وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة. وأشار الزلاوي أن المصلحة عاكفة حالياً على توريد عدد(11,600) كرسي طفل وعدد(1,900)طاولة مستديرة لصالح رياض الأطفال ومن المتوقع ان تصل الشحنة الأولى لهذه التوريدات مع منتصف شهر فبراير الجاري وان المصلحة في تواصل مع إدارة رياض الأطفال بالوزارة من اجل تحديد الرياض التي سيتم استهدافها بالتجهيز. كما أكد قيام المصلحة بالتعاقد مع شركة متخصصة في مجال فحص وتصنيف المواد الكيميائية لتخلص من المواد التالفة والمنتهية الصلاحية بمعامل المدارس, وإعادة تجميع وتصنيف الصالح منها. ... وال ...