القضاء الأمريكي يوجه ضربة لقرار ترامب بمنع رعايا سبع دول دخول امريكا .

واشنطن 4 يناير 2017 ...(وال) - وجهت محكمة "سياتل" الفيدرالية ضربة للقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والذي يمنع مواطني 7 دول من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لفترة معينة. وأصدر "جيمس روبارت" القاضي الفيدرالي بمحكمة "سياتل" بولاية واشنطن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم حكما يقضي بالتعليق المؤقت لقرار ترامب، مشيرا إلى أن القرار سار على كل الأراضي والولايات الأمريكية. في السياق ذاته أثار قرار المحكمة الفيدرالية ردود أفعال متباينة ما بين المرحبين بالحكم والمعارضين له، ولكن أبرز الآراء المعارضة خرجت من البيت الأبيض. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "شون سبايسر" إن قرار المحكمة لن يكون نهائيا، مضيفا "قرار ترامب قانوني وملائم، والمقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأمريكي". من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها تعتزم الطعن على قرار المحكمة في أقرب وقت ممكن لحماية القرار الرئاسي وجعله ساري المفعول. ...( وال ) ...