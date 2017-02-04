ايطاليا:إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر من الغرق في المتوسط.

روما 4 فبراير2017 ( وال) - أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ أكثر من 1300 مهاجرفي 13 عملية منفصلة في البحر المتوسط خلال امس الجمعة. وذكر خفر السواحل - في بيان له أن سفنا تابعة له ولسلاحي البحرية الإيطالي والبريطاني وسفنا تجارية وأخرى تشغلها منظمات غير حكومية أنقذت المهاجرين, الذين كانوا على متن 13 سفينة في البحر المتوسط. يذكر أن 1300 آخرين أنقذوا خلال عمليات جرت يوم الأربعاء الماضي. وكانت إيطاليا أسست صندوقا جديدا الأربعاء الماضي لمساعدة الدول الأفريقية على السيطرة على حدودها, في أحدث تحرك ضمن سلسلة من الإجراءات, التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى القارة . ...( وال ) ...