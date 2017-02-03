الرئيس الفرنسي يدعو إلى دعم المؤسسات الليبية لمواجهة الهجرة غير الشرعية .

فاليتا 03 فبراير 2017 ( وال ) - دعا الرئيس الفرنسي \" فرانسوا هولاند \" إلى دعم المؤسسات الليبية لمواجهة أزمة اللاجئين، مشيراً إلى ضرورة امتلاك الموارد لإنقاذ حياة المهاجرين ووقف الهجرة من مصدرها.

وقال \"هولاند \"خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بعد اجتماع قمة زعماء الاتحاد الأوروبي «يجب على كل الأطراف دعم المؤسسات الليبية لمواجهة أزمة اللاجئين».

وأضاف الرئيس الفرنسي قائلاً: «من الضروري أن نملك الموارد لإنقاذ حياة المهاجرين، وكذلك لمنعها من مصدرها»، لافتًا إلى أن فرنسا ستتعاون مع دول المنطقة لمواجهة الإرهاب \".



... ( وال )...