رئيس المجلس الرئاسي يعقد ببروكسل سلسلة من الاجتماعات مع قادة الاتحاد الاوروبي .

بروكسل 03 فبراير 2017 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" خلال اليومين الماضيين بزيارة الى مقر الاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية \\\" بروكسل \\\" حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الاتحاد الاوروبي بحضور وزير الخارجية المفوض \\\" محمد سيالة \\\"، والمستشار \\\" طاهر السني \\\"، ومدير الادارة الأوروبية \\\" جلال العاشي \\\"، و مستشار السفارة الليبية في بلجيكا المكلف بالاتحاد الأوروبي \\\" محمد فرحات \\\" .\

واستهل \\\" السراج \\\" زيارته لبروكسل بلقاء رئيس البرلمان الأوروبي الجديد \\\" انتونيو تاياني\\\" ، الذي أشاد بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق مصالحة وطنية مؤكدا دعمه لمسار الوفاق في ليبيا ، مشيراً إلى أن استقرار ليبيا يمثل أمرا حيوياً وأهمية كبرى لأوروبا .\

واستعرض \\\" السراج \\\"خلال هذا اللقاء تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما يقوم به المجلس الرئاسي من جهود لتوحيد الصف وحتى تجتاز البلاد ما تمر به من أزمات . \

واوضح بأن المجلس الرئاسي يتحرك وفقا لأولويات ثلاث هي الأمن والمصالحة الوطنية وإنعاش الاقتصاد.\

وأشار \\\" السراج \\\" الى انه تم في موازاة ذلك حشد الإمكانيات المتاحة لمواجهة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية . \

ووجه \\\" السراج \\\" الدعوة لرئيس البرلمان الاوروبي لزيارة ليبيا وتبادل الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والاتحاد الأوروبي. \

وفي ثاني أيام الزيارة عقد \\\" السراج \\\" اجتماعاًت مكثفة بدأها بلقاء رئيس المجلس الاوروبي \\\" دونالد توسك \\\" .\

وتناول الاجتماع قضايا الارهاب والهجرة غير الشرعية والسبل الكفيلة لمكافحة هاتين الظاهرتين ، وبحث الجانبان امكانية تقديم دعم أكثر فاعلية من الاتحاد الاوروبي، \

ودعا \\\" توسك \\\" الليبيين إلى الوحدة من أجل حل مشاكلهم وتحقيق السلام والاستقرار. \

والتقى \\\" السراج \\\" بعد هذا الاجتماع، رئيس مفوضية الأوروبية \\\" جان كلود يونكر\\\" ، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، \\\" فيدريكا موغريني، و مفوض شؤون الهجرة \\\" ديميترس افراموبولوس\\\" ، ورئيس المجلس الاوروبي مفوض سياسة الجوار الاوروبية \\\" يوهانس هان \\\" . \

حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة، تناولت الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.\

وأكدت \\\" موغيريني \\\" على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل والشامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وما يقوم به رئيس المجلس من جهود في المحافل الدولية وداخل ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لبلاده ، مؤكدة أن تحقيق الأمن في ليبيا يمثل أولوية للمواطنين الليبيين وبما يتيحه من إنعاش للاقتصاد .\

وأضافت ان ليبيا تمتلك ثروات تمكنها من أن تكون مزدهرة وقوية .\

وأكدت \\\" موغيريني \\\" أن ملف الهجرة غير الشرعية جانب ضمن جوانب عديدة من التعاون المشترك، ولدى الاتحاد الاوروبي برنامج تدريب خفر السواحل الليبي من اجل ضبط افضل للحدود البحرية الليبية ليس فقط من اجل موضوع الهجرة وكذلك لحماية أمن ليبيا، \

وقالت ان الهجرة غير الشرعية ستكون على رأس اجندة اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين القادم .\

من جانبه تحدث رئيس المجلس الرئاسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لاحقاً مؤكداً على أن الاجتماع تطرق لأخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والافكار المطروحة للخروج من الأزمة كما تم مناقشة كيفية تفعيل برامج الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد الليبي بطريقة حقيقية وفعالة وعبر عدة مسارات حتى يشعر المواطن الليبي بأثره الايجابي على الأرض . \

وقال \\\" السراج \\\" طالبنا الاتحاد الأوربي بوضع آليات أكثر ديناميكية ومرونة حتى يتحقق ما ذكرته .\

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي لموضوع الهجرة غير الشرعية موضحا ان للقضية جوانب إنسانية وأمنية وسياسية . مؤكدا على ضرورة وضع حلول لهذه المشكلة التي تؤرق كل من ليبيا والاتحاد الأوروبي والمهاجرين أنفسهم . \

وقال \\\" السراج \\\" أننا مستعدين للتعاون لحماية المهاجرين الذين يغامرون بأرواحهم في ظل ثوابت سيادة الدولة الليبية وعدم المساس بها وقال اننا \\\" لن نسمح بتوطين المهاجرين و نؤكد بأننا دولة عبور وليست دولة مصدر للمهاجرين وسنلتزم بواجباتنا الأخلاقية تجاه المهاجرين وترحيلهم وفق المتطلبات الإنسانية \\\"\

وأشار \\\" السراج \\\" إلى قضية الإرهاب وما قدمته ليبيا من تضحيات وما فقدته من أرواح مشيرا الى وجود جهود حثيثة لدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة .\

وقال \\\" السراج \\\" انه تم مناقشة الدعم الحالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والذي يغطي جوانب عديدة غالبيتها إنسانية .\

وأضاف \\\" ناقشنا الطرق لتحسين الدعم وليس فقط زيادته ، والتأكيد من ان المشاريع تعود بالنفع المباشر على المواطنين الليبيين . وأضاف سيادته نحن نتحدث عن وضع معقد على الأرض ولدينا اهتمام وبرامج للاستثمار في تحسين حياة المواطنين الذين عانوا كثيراً والذين يتطلعون إلى حياة أفضل \\\" .\

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