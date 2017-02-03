\\\" إعلان مالطا \\\" : الالتزام بدعم الاتفاق السياسي ، ودعم خفر السواحل الليبي لمعالجة تدفق المهاجرين .

فاليتا 03 فبراير 2017 ( وال ) - أصدر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين في مالطا اليوم، وثيقة سميت بـ\\\"إعلان مالطا\\\"، ركزت على أساسيات العمل الأوروبي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة تلك القادمة عن طريق ليبيا باتجاه إيطاليا.\

وفي هذا الإطار، أكد الزعماء على دعمهم لإيطاليا من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا أمس الاول لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.\

كما شدد القادة الأوروبيون في الإعلان على ضرورة بذل الجهود لاستقرار ليبيا، والتي باتت الآن ضرورة اكثر من أي وقت مضى، مشددين على ان الكتلة الأوروبية ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.\

وأضافوا ان «الاتحاد الأوروبي لايزال ملتزما بالتسوية السياسية الشاملة في إطار الاتفاق السياسي الليبي ودعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة».\

وبحسب وكالة الأنباء الايطالية \\\" آكي \\\" فقد ركز زعماء دول الاتحاد الأوروبي في إعلانهم اليوم أولويات بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، خاصة لجهة تقديم مزيد من الدعم لخفر السواحل الليبي سواء عن طريق التدريب الذي تضطلع به عملية صوفيا في المياه الدولية في المتوسط، أو عن طريق برامج موازية لرفع كفاءة الليبيين وتمكينهم من إدارة حدودهم البحرية.\

وفي إطار التركيز على ليبيا، أقرت الوثيقة أن التعاون الأوروبي الليبي، \\\"الذي يتم بروح من الشراكة والاحترام\\\"، سيتوسع أيضاً من أجل مساعدة السلطات الليبية على تأهيل قواتها لضبط الحدود البرية.\

ويسعى الأوروبيون أيضاً إلى التعاون مع الهيئات والسلطات المحلية سواء في ليبيا أو في باقي شمال أفريقيا وجنوب الصحراء من أجل القيام بحملات توعية للراغبين بالهجرة وتعميق معرفتهم بحقيقة الوضع وخطورة شبكات التهريب.\

ومن جانب آخر، تنص الوثيقة على حشد الجهود الأوروبية والتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وحرس الحدود الأوروبية وكافة دول شمال أفريقيا، لمد \\\"شبكة أوروبية – إقليمية\\\" لمحاربة الهجرة وتفكيك نموذج عمل شبكات المهربين.\

وأشار الزعماء أن المبالغ اللازمة لتنفيذ الأولويات المذكورة ستصرف من عدة مصادر منها الأموال المخصصة للاستراتيجية الأوروبية لأفريقيا، وتصل إلى 31 مليار يورو بالإضافة الى 1,8 مليار يورو من الصندوق الائتماني لأفريقيا، مشددين على ضرورة مساهمة الدول الأعضاء سواء المادية أو العينية في تحقيق الأهداف بروح من التضامن البناء.\

وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن هدف الاتحاد من مساعدة ليبيا، هو تمكين السلطات في هذا البلد من التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين قبل وصولهم إلى المياه أو الأراضي الأوروبية.\

أما على الجانب الليبي، فقد أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" من بروكسل ، على ضرورة أن يكون الدعم الأوروبي لليبيا أكثر فاعلية ، وعلى أهمية أن تراعى السيادة الوطنية في أي اتفاق مستقبلي.\

وأشار \\\" السراج \\\" الى أن ليبيا لن تسمح بتوطين المهاجرين غير الشرعيين وانها ستقوم بترحيلهم وفق الاعراف والمواثيق الدولية وان ليبيا ستتحمل مسؤولياتها في محاربة الهجرة غير الشرعية . \

\

... ( وال )...\

\

