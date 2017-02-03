\" الثلثي \" : الرئاسي لن يشارك في لقاء واشنطن .

طرابلس 03 فبراير 2017 ( وال ) - قال الناطق الرسمي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد \" اشرف الثلثي \" بأن المجلس الرئاسي لا يدعم باي شكل اللقاء المزمع عقده بواشنطن في 16 فبراير الجاري ، نظرا لدعوة أعضاء من الحكومة الموازية .

واضاف \" الثلثي \" في تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الجمعة انه لم تعطى اية موافقة لمشاركة اي من مؤسسات الدولة في هذا الاجتماع، وهناك اسماء ذكرت لم تكن تعرف بذلك الا عبر وسائل الاعلام.

وقال \" انني فعلا تلقيت دعوة للمشاركة ولكن لم اقبلها بشكل نهائي خاصة عندما تأكدت انه سيتم حضور بعض الشخصيات التابعه للأجسام الموازية \" .

واشار \" الثلثي \" الى ان تعليقه على الأمر التنفيذي ( Executive Order ) بمنع التأشيرات كان بشكل عام، وما قد ينجم عنه من انعكاسات علي مواطنينا الليبيين الذين يعملون او يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية.



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