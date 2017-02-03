موجز الاخبار اليوم الجمعة .

موجزلاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 03 فبراير 2017 . م .





= طرابلس - أعلان مصرف ليبيا المركزي حول بيع العملة الأجنبية بالسعر الرسمي يثير ردود أفعال إيجابية وارتياح كبير فى الشارع الليبي .



= طرابلس - مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا \" مارتن كوبلر \"، يقوم بزيارة إلى إحدى السفن التابعة لعملية \"صوفيا\" ويعرب عن إعجابه بالتزام القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بمكافحة تهريب البشر، والسراج\" يؤكد ببروكسل خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي \" دونالد توسك \" ، أن الهجرة غير الشرعية مأساة متعددة الجوانب ، ويجب العمل المشترك مع أوروبا لمكافحة وعلاج هذه الظاهرة .



= طرابلس - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عن تنظيم دورة تدريبية لخفر السواحل والبحرية الليبية حول طرق التعامل الإنساني مع اللاجئين لمدة أسبوعين على متن سفينة إيطالية في البحر الأبيض المتوسط حول حقوق الإنسان وقانون اللاجئين لتأهيل خفر السواحل والبحرية الليبية .



= غريان - كلية الآداب بمدينة غريان تحتضن ندوة علمية ، تحت شعار : \" تاريخنا نكتبه بأيدينا \" بهدف التعريف بالأحداث التي مرت بها ليبيا عامة ، ومناطق الجبل الغربي وتاريخ قبائل ليبيا خاصة

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= طرابلس - مدير عام مصلحة المرافق التعليمية المكلف \" رمضان الزلاوي \" يؤكد أن المصلحة شرعت في أعمال صيانة شاملة لأكثر من عشرة مدارس بمختلف المناطق التعليمية , واستهدفت من خلالها المدارس ذات الحاجة والأولوية القصوى للصيانة ، وتوريد احتياجات رياض الأطفال تعتبر سابقة في تاريخ التعليم في ليببا \" حسب قوله .



= نالوت - اقامة محاضرة توعوية حول أهم الطرق العلمية المتبعة في عمليات تقليم أشجار الزيتون بنالوت بهدف تحسين مردود شجرة الزيتون لهذا الموسم الزراعي.

