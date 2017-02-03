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أعلان مصرف ليبيا المركزي حول بيع العملة الأجنبية بالسعر الرسمي يثير ردود أفعال إيجابية وارتياح كبير فى الشارع الليبي .





طرابلس 03 فبراير 2017 ( وال ) - أثار أعلان مصرف ليبيا المركزي عن شروعه في بيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق المصارف التجارية بالسعر الرسمي وبقيمة 400 أربعمائة دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة ردود أفعال إيجابية وارتياح كبير فى الشارع الليبي وعلى مستوى المحليين الاقتصاديين كذلك الذين طالبوا ادارة المصرف بالبدء الفوري في عملية البيع .

ويرى المراقبون أن الفترة القادمة التي سيقوم فيه المصرف بتنفيذ هذا الاعلان ستكون فترة مليئة بالنشاط وحاسمة وستساهم مساهمة كبيرة في تحقيق عدة أمور تتعلق ، خاصة بالسيولة وتوفرها بالمصارف ، كما ان هذا الإجراء سيمكن المواطن من الحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمي بعيدا عن السوق الموازية .

وفور اعلان مصرف ليبيا المركزي عن هذا الإجراء هبط سعرالصرف في السوق الموازية عما كان عليه .

هذا وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في بيان أصدره الأربعاء عن الشروع في بيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق المصارف التجارية بالسعر الرسمي ليوم الشراء وبقيمة 400 أربعمائة دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة ( قابلة للزيادة في حالة تحسن الدخل العام).

وأضاف المصرف ، أن البيع سيكون عبر حساب مصرفي فرعي بالدولار من حساب رب الأسرة بالدينار الليبي وفي ذات المصرف يمكن إستخدامها عبر البطاقات المصرفية الدولية أو التحويلات المباشرة أو نقداً ( فور توفر إمكانية توريد السيولة الأجنبية ) .

وأوضح أن المواطن يمكنه الاحتفاظ في حسابه الفرعي بمبالغ العملة الأجنبية التي لم يستخدمها سنة 2017 ، إلى سنوات قادمة بإعتبارها أمواله يتصرف فيها متى وكما شاء .

وأشار في بيانه أنه يحق للمواطنين إستخدام أرصدة حساباتهم الجارية في المصارف بشراء مخصصاتهم من العملة الأجنبية دون الإضطرار إلى الدفع نقداً متى كانت أرصدتهم تكفي لتغطية قيمتها المستحقة وقت شرائها .

وأصدر مصرف ليبيا المركزي وبعد إستيفاء الدراسات الدقيقة تعليماته المباشرة إلى جميع المصارف التجارية وفروعها للشروع في تنفيذ ما ورد بهذا البيان .

وطمأن المصرف المواطنين الكرام إلى توفر الإحتياطيات اللازمة لتغطية الطلب المتوقع من العملة الأجنبية لهذا الغرض ، كما أن عمليات فتح الحسابات الفرعية وإيداع المبالغ المشتراة من قبل المواطنين بها ستستمر طيلة العام 2017 ، مع إستمرار العمل بنظام الحوالات المباشرة لأغراض الدراسة ، والعلاج بالخارج ، بواقع سبعة ألاف وخمسمائة دولار لكل مواطن حسب الحاجة ووفق الضوابط .

ودعا المواطنين الكرام إلى مساعدة المصارف في تيسير تقديم خدماتها إليهم ، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مظالم ، مؤكداً أن الإقتصاد الوطني بخير ، وأن فرص الإستقرار النقدي والازدهار الإقتصادي تتفوق على مصاعب الركود ومخاطر الأزمات ، وأن المضاربات غير المشروعة لا يمكن أن تدوم في ظل وعي المواطنين بالحقوق والواجبات والحقائق .

وأشار مصرف ليبيا المركزي أنه يعمل من خلال سعيه الحثيث لرفع الحظر المفروض على توريد النقود الأجنبية الورقية منذ ديسمبر 2013 .

(وال)

