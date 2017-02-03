لجنة تنظيم اولمبياد طوكيو تطالب المواطنون بالتبرع باجهزتهم الالكترونية .

أولمبياد طوكيو-2020 : لجنة التنظيم تطالب اليابانيين بالتبرع بأجهزتهم الالكترونية القديمة لصناعة ميداليات .



طوكيو3 فبراير 2017 ( وال ) - طالبت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية \"طوكيو 2020\" مواطني اليابان بالتبرع بأجهزتهم الإلكترونية القديمة كالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر لاستخدام المعدن الذي تحتوي عليه من أجل تصنيع ميداليات أوليمبية .

ونقلت وكالة الانباء الاسبانية عن المتحدث الرسمي للجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو حثه لمواطني اليابان على \"القيام بدورهم\" في الاستعدادات لاستضافة الأوليمبياد عبر حملة لجمع الأجهزة الإلكترونية القديمة في أبريل المقبل .

وتأمل اللجنة في جمع ثمانية أطنان من المعدن من أجل تصنيع خمسة آلاف ميدالية يتم توزيعها على الفائزين بأوليمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يتم إقامة 2400 مكان لكي يتبرع فيها اليابانيون بأجهزتهم القديمة علما بأن الحملة ستستمر حتى تحقيق غرضها بتجميع ثمانية أطنان من المعدن .