كوبلر يزور احدى سفن عملية صوفيا .

كوبلر يزور إحدى السفن التابعة لعملية \" صوفيا \" لمكافحة تهريب البشر .



طرابلس 03 فبراير 2017( وال )- قام مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا \" مارتن كوبلر \"، بزيارة إلى إحدى السفن التابعة لعملية \"صوفيا\".

وأعرب \" كوبلر\" ، في تغريدة نشرها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي الـ \'فيسبوك\'، عن إعجابه بالتزام القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بمكافحة تهريب البشر، قائلا: \" أقدر الالتزام المشترك في مكافحة جريمة تهريب البشر وإنقاذ العديد من الأرواح\".

وأضاف في تغريدة ثانية \" تهريب البشر يجب أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية وجلب المتورطين للعدالة\"، مشيرا إلى أنه قام بإجراء نقاش وصفه بـ\"الإيجابي\" بهذا الشأن مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج\" أكد أمس ببروكسل خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس الأوروبي \" دونالد توسك \" ، وتناول قضايا الارهاب والهجرة غير الشرعية والسبل الكفيلة لمكافحة هاتين الظاهرتين ، وبحث امكانية تقديم دعم اكثر فاعلية من جانب الاتحاد الاوروبي أن الهجرة غير الشرعية مأساة متعددة الجوانب ، ويجب العمل المشترك مع أوروبا لمكافحة وعلاج هذه الظاهرة .

وطالب \" السراج \" بدعم أكثر فاعلية من الجانب الاوروبي لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ، مؤكدا أن ليبيا تؤدي دورها بشكل كامل في مجال مكافحة الارهاب وقدمت في سبيل ذلك الالاف من أبنائها .

من جهة أخرى أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الخميس تنظيم دورة تدريبية لخفر السواحل والبحرية الليبية حول طرق التعامل الإنساني مع اللاجئين .

وأوضحت البعثة في بيان لها بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجري دورة تدريبية لمدة أسبوعين على متن سفينة إيطالية في البحر الأبيض المتوسط حول حقوق الإنسان وقانون اللاجئين لتأهيل خفر السواحل والبحرية الليبية .

وقالت \" نسرين ربيعان\" كبيرة مسؤولي الحماية لدى المفوضية تعليقا على الدورة \" هذا التدريب يمثل فرصة هامة لبناء قدرات أعضاء خفر السواحل والبحرية الليبية على كيفية التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء في سياق الهجرة المختلطة وفي ظل الاحترام الكامل لالتزامات ليبيا الدولية\".

وسيتلقى المشاركون البالغ عددهم 94 متدربا تدريبات حول عمليات الإنقاذ في عرض البحر ، إضافة إلى توجيهات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه العمليات كما سيتم تدريبهم على حقوق الإنسان وقانون اللاجئين وكيفية تطبيق كل ذلك في هذا السياق الخاص.



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