بوتين:الحل في الشرق الاوسط ينهي ازمة اللاجئين .

بوتين: الحل السياسي في الشرق الأوسط يساعد على إنهاء أزمة اللاجئين في أوروبا .\

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موسكو3 فبراير 2017 ( وال ) - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التسوية السياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط تسهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.\

وقال بوتين عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري \\\"فيكتور أوربان\\\" \\\"إن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط وعودة الحياة الطبيعية في المنطقة بسرعة يساهم بالتأكيد أيضا في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا كلها\\\". \

وأكد بوتين أنه بإمكان هنغاريا الحصول على الغاز الروسي عبر مشروع \\\"التيارالشمالي 2\\\" أو عبر \\\"التيار التركي\\\" مشيرا إلى أن القدرات التقنية لذلك متوفرة . \

ولم يستبعد الرئيس الروسي عبور الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبرأوكرانيا في حال كان ذلك مجديا من الناحية الاقتصادية.