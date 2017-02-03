موسكو: الاوضاع في مقدونيا تؤثر على الاوضاع في البلقان .

موسكو : الأزمة السياسية في مقدونيا يمكن أن تؤثر سلبا على الأوضاع في البلقان .\

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موسكو3 فبراير 2017 ( وال ) -أكدت وزارة الخارجية الروسية امس الخميس أن الأزمة السياسية المستمرة في مقدونيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الوضع في البلقان .\

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بيان للوزارة \\\" إن التلاعب في اختيارالناخبين يهدد بتفجير الوضع في مقدونيا ويزعزع الاستقرار الهش في منطقة البلقان بأكملها\\\". \

وأضاف البيان \\\" أن الانتخابات البرلمانية المبكرة \\\"المصطنعة\\\" التي جرت في 11 ديسمبرمن العام الماضي لم تؤد إلى تسوية الوضع\\\" مشيرا إلى أن المسألة تكمن في استمرار التدخل الخارجي الشامل بالقوى السياسية في مقدونيا في ظل الشعارات الديمقراطية الزائفة .\

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