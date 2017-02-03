النشرة البحرية في ليبيا .

النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .





طرابلس 03 فبراير 2017 ( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* من رأس أجدير إلى سرت :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً ، والريح شلوق إلى شرقي ويكون يوم الغد متغير الاتجاه ، سرعتها ما بين (05 - 15) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.00) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .



* الساحل من الخليج إلى طبرق :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شلوق إلى شرقي ، سرعتها ما بين (05 - 15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-0.75) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .



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