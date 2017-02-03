النشرة البحرية في ليبيا .
الجمعة ، 03- 02- 2017 - 09:55:00
النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .\n\n \n طرابلس 03 فبراير 2017 ( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .\n \n * من رأس أجدير إلى سرت : \n السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً ، والريح شلوق إلى شرقي ويكون يوم الغد متغير الاتجاه ، سرعتها ما بين (05 - 15) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.00) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .\n\n * الساحل من الخليج إلى طبرق : \n السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شلوق إلى شرقي ، سرعتها ما بين (05 - 15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-0.75) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .\n\n ( وال )\n