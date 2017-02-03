الاحوال الجوية في ليبيا .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .



طرابلس 03 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام : - مازال الطقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا .



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم من حين لآخر ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 -21) درجة مئوية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-20) درجة مئوية.



* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة والحمادة ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-22) درجة مئوية وتصل على غات اليوم إلى (26) درجة مئوية .



* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تتحول مساء الغد إلى شمالية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-20) درجة مئوية .

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