الاحوال الجوية في ليبيا .
الجمعة ، 03- 02- 2017 - 09:54:00
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .\n \n طرابلس 03 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . \n \n * ملخص عام : - مازال الطقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا .\n\n *رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : \n السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم من حين لآخر ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 -21) درجة مئوية .\n\n * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب :\n السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-20) درجة مئوية.\n\n * الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :\n السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة والحمادة ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-22) درجة مئوية وتصل على غات اليوم إلى (26) درجة مئوية .\n\n * الكفرة - تازربو - السرير :\n السماء قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تتحول مساء الغد إلى شمالية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-20) درجة مئوية .\n ( وال )\n