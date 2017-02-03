الشروع في صيانة عدد من المدارس .

\" المرافق التعليمية \" تؤكد شروعها في صيانة أكثر من عشرة مدارس , وتوفيرها لأهم احتياجات المدارس ورياض الأطفال .



طرابلس 03 فبراير 2017 ( وال ) - أكد مدير عام مصلحة المرافق التعليمية المكلف \" رمضان الزلاوي \" أن المصلحة شرعت في أعمال صيانة شاملة لأكثر من عشرة مدارس بمختلف المناطق التعليمية, واستهدفت من خلالها المدارس ذات الحاجة والأولوية القصوى للصيانة , والتي صنفت مبانيها ضمن المدارس الآيلة للسقوط .

وأضاف \" الزلاوي \" في كلمة له خلال الاجتماع الاول لوزارة التعليم , والذي عقد أمس بمقر إدارة الامتحانات بطرابلس أن المصلحة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتوريد عدد (3,000) مقعد زوجي وتوريد حوالي (4,000) كرسي معلم , وهي موجودة الآن بمخازن المصلحة وفي طور توزيعها على المدارس وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة , مشيرا إلى أن المصلحة عاكفة حالياً على توريد عدد(11,600) كرسي طفل وعدد(1,900) طاولة مستديرة لصالح رياض الأطفال ومن المزمع ان تصل الشحنة الأولى لهذه التوريدات مع منتصف شهر فبراير الجاري.

وتابع الزلاوي قائلاً: \" إن عملية توريد احتياجات رياض الأطفال تعتبر سابقة في تاريخ التعليم في ليببا\", موضحاً أن المصلحة قامت في وقت سابق بالتواصل مع إدارة رياض الأطفال بالوزارة من اجل التعاون والتنسيق في تحديد الرياض التي سيتم استهدافها بالتجهيز, وكذلك تزويد المصلحة بقوائم الرياض الحديثة والمعتمدة لدى إدارة الرياض , حتى يتسنى للمصلحة القيام بتوزيع الأثاث عليها.

وفي جانب أخر ذكر \" الزلاوي \" , قيام المصلحة بالتعاقد مع شركة متخصصة في مجال فحص وتصنيف المواد الكيميائية لتخلص من المواد التالفة والمنتهية الصلاحية , وإعادة تجميع وتصنيف الصالح منها, فضلا عن, توريد المعدات اللازمة لتفعيل الورشة المركزية القائمة على أعمال صيانة الأبواب والنوافذ والأثاث المدرسي بالمؤسسات التعليمية.

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