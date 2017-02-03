محاضرة توعوية بنالوت حول شجرة الزيتون .

قامة محاضرة توعوية حول أهم الطرق العلمية المتبعة في عمليات تقليم أشجار الزيتون بنالوت .





نالوت 03 فبراير 2017( وال )- نظمت محاضرة توعوية حول أهم الطرق العلمية المتبعة في عمليات تقليم أشجار الزيتون بمدينة نالوت ، وذلك بهدف تحسين مردود شجرة الزيتون لهذا الموسم الزراعي.

ويأتي اقامة هذه المحاضرة على هامش يوم حقلي لتقليم أشجار الزيتون باشراف مكتب الزراعة بالمدينة ، وتم التعريف بأهمية عملية التقليم ، وإزالة الأغصان الجافة التي تؤثر على انتاج الشجرة .

وحضر المحاضرة عدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة بالمدينة .

يشار إلى أن اليوم الحقلي للتقليم الشتوي من ضمن الخطط السنوية لمكتب الزراعة بنالوت .

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