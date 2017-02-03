محاضرة توعوية بنالوت حول شجرة الزيتون .
الجمعة ، 03- 02- 2017 - 09:43:00
قامة محاضرة توعوية حول أهم الطرق العلمية المتبعة في عمليات تقليم أشجار الزيتون بنالوت .\n \n \nنالوت 03 فبراير 2017( وال )- نظمت محاضرة توعوية حول أهم الطرق العلمية المتبعة في عمليات تقليم أشجار الزيتون بمدينة نالوت ، وذلك بهدف تحسين مردود شجرة الزيتون لهذا الموسم الزراعي.\n ويأتي اقامة هذه المحاضرة على هامش يوم حقلي لتقليم أشجار الزيتون باشراف مكتب الزراعة بالمدينة ، وتم التعريف بأهمية عملية التقليم ، وإزالة الأغصان الجافة التي تؤثر على انتاج الشجرة .\n وحضر المحاضرة عدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة بالمدينة .\n يشار إلى أن اليوم الحقلي للتقليم الشتوي من ضمن الخطط السنوية لمكتب الزراعة بنالوت .\n ( وال )