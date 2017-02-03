الناتو مستعد لحملة تنشيط عضوية البوسنة

ستولتنبرغ: الناتو على استعداد لتنشيط خطة عمل عضوية البوسنة والهرسك .\

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سراييفو3 فبراير 2017 ( وال ) - اعلن امين عام الناتو \\\"ينس ستولتنبرغ\\\" امس الخميس إن الحلف على استعداد لتنشيط خطة عمل عضوية البوسنة والهرسك بمجرد ان تكمل تسجيل كل ممتلكات الدفاع غير المنقولة فى البلاد.\

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك \\\"ملادن إيفانيتش\\\" \\\"البوسنة والهرسك مرشحة لعضوية الناتو إنكم تملكون الأدوات اللازمة للتحرك نحو الانضمام للحلف .\\\" \

وأشاد ستولتنبرغ بالاصلاحات التي تقوم بها البوسنة والهرسك في قطاع الدفاع والأمن كما أشاد باسهامها في مكافحة الارهاب الدولي من خلال الوجود في أفغانستان. \

وقال إيفانيتش إن مجلس الرئاسة توصل إلى توافق سياسي كامل حول تنشيط خطة عمل العضوية في أقرب وقت ممكن.\

(وال)